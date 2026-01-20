Смартфон давно перестал быть только средством связи. Его носят с собой в общественные места, рестораны и даже туалет, что делает экран одним из самых грязных предметов ежедневного потребления. Именно поэтому регулярный уход за ним имеет значение. Об этом рассказывает BGR.

Смотрите также Почему правило зарядки 20 – 80% больше не работает для телефонов

Как часто нужно чистить и дезинфицировать экран телефона?

Частота очистки зависит от способа использования. Если телефон редко берут с собой на улицу и пользуются им преимущественно дома, достаточно протирать экран раз в неделю. Если же смартфон постоянно используют в людных или негигиенических местах, очищать его стоит минимум раз в день или сразу после такого использования.

Стоит различать обычную очистку и дезинфекцию. Ежедневное протирание сухой или немного влажной салфеткой помогает убрать пыль, жир с кожи и следы от пальцев. Дезинфекция же направлена на уничтожение бактерий и не требует ежедневного выполнения.

Для базового ухода часто хватает сухой микрофибровой салфетки. Если на экране есть стойкие пятна или нужна дезинфекция, салфетку можно слегка смочить раствором изопропилового спирта с концентрацией около 50–70 процентов и аккуратно протереть поверхность. Также подойдут мягкие ткани, влажная салфетка или ватный тампон. Можно использовать салфетки с этиловым спиртом, но они высыхают медленнее и менее желательны для частого применения.

Как пишет Cnet, ежедневная глубокая дезинфекция не является обязательной. Наоборот, чрезмерное использование магазинных средств или спирта может повредить экран. Оптимальный вариант – дезинфицировать телефон после использования в негигиенических условиях, например в общественных местах, на кухне во время готовки или в туалете. Даже при осторожном пользовании специалисты советуют проводить дезинфекцию хотя бы один – два раза в неделю.

Каких средств лучше избегать?

Смартфоны чувствительны к агрессивным химическим веществам. Средства на основе перекиси водорода, отбеливателя, аммиака или спирта с высокой концентрацией могут повредить защитные слои экрана и проникнуть внутрь корпуса. Именно поэтому не стоит использовать антисептики для рук, средства для мытья стекол или подобные чистящие жидкости.

Apple, например, разрешает использование некоторых спиртовых салфеток для очистки своих устройств, но даже в этом случае не советует делать это несколько раз в день. Частое применение спирта может разрушить олеофобное покрытие, которое отталкивает жир. Если использовать спиртосодержащий раствор, его лучше разбавлять водой и наносить только на салфетку, а не прямо на экран.

Также важно избегать грубых материалов. Салфетки с жесткой текстурой, туалетная бумага или одежда могут оставлять царапины. Для безопасного ухода лучше выбирать чистую мягкую ткань, желательно микрофибру, которая не повреждает сенсорную поверхность и продлевает срок службы экрана.