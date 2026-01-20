Смартфон давно перестав бути лише засобом зв'язку. Його носять із собою в громадські місця, ресторани й навіть туалет, що робить екран одним із найбрудніших предметів щоденного вжитку. Саме тому регулярний догляд за ним має значення. Про це розповідає BGR.

Як часто потрібно чистити і дезінфікувати екран телефону?

Частота очищення залежить від способу використання. Якщо телефон рідко беруть із собою на вулицю і користуються ним переважно вдома, достатньо протирати екран раз на тиждень. Якщо ж смартфон постійно використовують у людних або негігієнічних місцях, очищати його варто щонайменше раз на день або одразу після такого використання.

Варто розрізняти звичайне очищення та дезінфекцію. Щоденне протирання сухою або трохи вологою серветкою допомагає прибрати пил, жир зі шкіри та сліди від пальців. Дезінфекція ж спрямована на знищення бактерій і не потребує щоденного виконання.

Для базового догляду часто вистачає сухої мікрофібрової серветки. Якщо на екрані є стійкі плями або потрібна дезінфекція, серветку можна злегка змочити розчином ізопропілового спирту з концентрацією близько 50–70 відсотків і акуратно протерти поверхню. Також підійдуть м'які тканини, волога серветка або ватний тампон. Можна використовувати серветки з етиловим спиртом, але вони висихають повільніше і менш бажані для частого застосування.

Як пише Cnet, щоденна глибока дезінфекція не є обов'язковою. Навпаки, надмірне використання магазинних засобів або спирту може пошкодити екран. Оптимальний варіант – дезінфікувати телефон після використання в негігієнічних умовах, наприклад у громадських місцях, на кухні під час готування або в туалеті. Навіть за обережного користування фахівці радять проводити дезінфекцію хоча б один – два рази на тиждень.

Яких засобів краще уникати?

Смартфони чутливі до агресивних хімічних речовин. Засоби на основі перекису водню, відбілювача, аміаку або спирту з високою концентрацією можуть пошкодити захисні шари екрана і проникнути всередину корпусу. Саме тому не варто використовувати антисептики для рук, засоби для миття скла або подібні чистячі рідини.

Apple, наприклад, дозволяє використання деяких спиртових серветок для очищення своїх пристроїв, але навіть у цьому випадку не радить робити це кілька разів на день. Часте застосування спирту може зруйнувати олеофобне покриття, яке відштовхує жир. Якщо використовувати спиртовмісний розчин, його краще розбавляти водою і наносити лише на серветку, а не прямо на екран.

Також важливо уникати грубих матеріалів. Серветки з жорсткою текстурою, туалетний папір або одяг можуть залишати подряпини. Для безпечного догляду краще обирати чисту м'яку тканину, бажано мікрофібру, яка не пошкоджує сенсорну поверхню і продовжує строк служби екрана.