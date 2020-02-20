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Смартфон Xiaomi Mi10 Pro повторно прошел тест на производительность: результаты огорчают

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Xiaomi Mi10 повторно прошел тест на производительность / Фото из открытых источников

Во время презентации смартфонов Xiaomi Mi10 и Mi10 Pro производитель заявил о рекордных показателях в тестах бенчмарка AnTuTu – 585 232 балла. Однако, когда устройства поступили в продажу бенчмарки показывают совсем другие цифры.

Новые результаты тестов

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На скриншотах, которые опубликовало издание GSMArena, показаны результаты тестирования Xiaomi Mi10 Pro в популярном китайском бенчмарке Master Lu.


Новые результаты производительности Xiaomi Mi10 Pro

Из описания видно, что в тесте участвовал смартфон с 8 ГБ оперативной памяти. Общий результат составил 469 692 балла. И хотя это достаточно высокий показатель, прошлогодний Nubia Red Magic 3S с процессором Snapdragon 855+ выдает чуть больше – 488 450 балла.

Причины низких баллов

Пока неясно, почему новый смартфон с более быстрой оперативной памятью LPDDR5 и процессором Snapdragon 865 набирает в бенчмарке меньше, чем прошлогодний аппарат. Возможно, это связано с "сыростью" прошивки.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
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