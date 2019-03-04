Смартфон Xiaomi Mi 9 показали в разобранном виде
В конце февраля компания Xiaomi презентовала свой новый флагманский смартфон Mi 9. Сейчас в сети появились фото, на которых новинка позирует в разобранном виде.
На фото можно детально разглядеть внутреннюю комплектацию и камеры смартфона.
Чем известен. Mi 9 стал одним из самых мощных смартфонов в мире. Mi 9 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Технически он стал первым в мире, получившим процессор нового поколения.
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В тестировании производительности новинка показала невероятный результат. Так, в бенчмарке AnTuTu он набрал 387 851 балл. К примеру, предыдущий лидер – Lenovo Z5 Pro GT в этом тесте набрал 368 480 баллов.
Цена. Xiaomi Mi 9 на китайском рынке оценен в 2 999 юаней (около 12 тысяч гривен) за версию с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi 9
- Дисплей
- Диагональ: 6,4 дюйма
Тип: Super AMOLED
Разрешение: 1080 x 2340 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 855
- ВидеопроцессорAdreno 640
- ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
Встроенная 64/128 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
Фронтальная: 20 Мп
- Аккумулятор3 300 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10
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