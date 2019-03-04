Смартфон Xiaomi Mi 9 показали в разобранном виде

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Xiaomi Mi 9 изнутри
Xiaomi Mi 9 изнутри / Фото: MioT Ukraine - Mi Украина

В конце февраля компания Xiaomi презентовала свой новый флагманский смартфон Mi 9. Сейчас в сети появились фото, на которых новинка позирует в разобранном виде.

На фото можно детально разглядеть внутреннюю комплектацию и камеры смартфона.

Чем известен. Mi 9 стал одним из самых мощных смартфонов в мире. Mi 9 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Технически он стал первым в мире, получившим процессор нового поколения.

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В тестировании производительности новинка показала невероятный результат. Так, в бенчмарке AnTuTu он набрал 387 851 балл. К примеру, предыдущий лидер – Lenovo Z5 Pro GT в этом тесте набрал 368 480 баллов.

Цена. Xiaomi Mi 9 на китайском рынке оценен в 2 999 юаней (около 12 тысяч гривен) за версию с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi 9

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,4 дюйма
    Тип: Super AMOLED
    Разрешение: 1080 x 2340 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 855
  • ВидеопроцессорAdreno 640
  • ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
    Встроенная 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальная: 20 Мп
  • Аккумулятор3 300 мАч
  • Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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