Смартфон Xiaomi Mi 9 показали в разобранном виде

В конце февраля компания Xiaomi презентовала свой новый флагманский смартфон Mi 9. Сейчас в сети появились фото, на которых новинка позирует в разобранном виде.

На фото можно детально разглядеть внутреннюю комплектацию и камеры смартфона.

Чем известен. Mi 9 стал одним из самых мощных смартфонов в мире. Mi 9 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Технически он стал первым в мире, получившим процессор нового поколения.

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В тестировании производительности новинка показала невероятный результат. Так, в бенчмарке AnTuTu он набрал 387 851 балл. К примеру, предыдущий лидер – Lenovo Z5 Pro GT в этом тесте набрал 368 480 баллов.

Цена. Xiaomi Mi 9 на китайском рынке оценен в 2 999 юаней (около 12 тысяч гривен) за версию с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi 9 Дисплей

Диагональ: 6,4 дюйма

Тип: Super AMOLED

Разрешение: 1080 x 2340 пикселей

Тип: Super AMOLED Разрешение: 1080 x 2340 пикселей Процессор Snapdragon 855

Snapdragon 855 Видеопроцессор Adreno 640

Adreno 640 Память Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная 64/128 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная 64/128 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 3 300 мАч

3 300 мАч Операционная система Android 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10

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