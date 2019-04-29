Смартфон Xiaomi Mi 9 получит новую функцию

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Генеральный директор Xiaomi Xiaomi Лей Цзюнь
Генеральный директор Xiaomi Xiaomi Лей Цзюнь / pandaily.com

Глава компании Xiaomi заявил, что новый флагманский смартфон Mi 9 получит новую функцию. Он получит эту функцию после обновления прошивки. Как заявил генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь пользователи Mi 9 смогут отключить значок отпечатка пальца на заблокированном экране.

Как пишет Gizchina, сейчас эта функция все еще в разработке, поэтому компания пока не объявила точную дату выхода обновления для Xiaomi Mi 9.

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Для чего нужна эта функция. Как пояснил Лей Цзюнь, уже через несколько недель использования владельцы привыкли к расположению сканера отпечатков пальцев на экране. Поэтому им больше не нужен значок.

При этом если убрать отметку, то это позволит немного снизить энергопотребление устройства в режиме ожидания.

"Это особенность, о которой мы раньше не думали, но это четко отражает первоначальную цель MIUI – предоставлять пользователям возможность выбора", – пояснил Цзюнь.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi
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