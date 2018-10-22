Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 показали на тизерном видео

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Xiaomi Mi Mix 3: тизер
Xiaomi Mi Mix 3: тизер

25 октября компания Xiaomi должна официально представить свой новый флагманский смартфон Mi Mix 3. Поэтому недавно в сети появился официальный тизер, на котором можно увидеть работу новинки.

Также в описании к видео сказано, что смартфон получит AMOLED-дисплей с диагональю 6,4 дюйма. Новинка будет работать на процессоре Snapdragon 845 с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 256 ГБ флеш-памяти.

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Основная камера сдвоенная с модулями на 16 и 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры, которая к слову, будет появляться благодаря конструкции слайдера, составит 20 Мп.

Также на видео можно заметить, что будущая новинка будет поддерживать NFC, то есть смартфоном можно будет выполнять бесконтактные платежи.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3: видео

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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