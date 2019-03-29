Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 испытали на автономность: неожиданные результаты

82 Читати новину українською
Xiaomi Redmi Note 7: тесты на автономность
Xiaomi Redmi Note 7: тесты на автономность / Скриншот с видео

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 получил аккумулятор на 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4. Такие цифры довольно многообещающие, однако новинка имеет большой дисплей и производительную "начинку". Поэтому эксперты проверили Redmi Note 7 на автономность.

Основные характеристики. Как сообщает 4PDA, Xiaomi Redmi Note 7 построен на Qualcomm Snapdragon 660 – чипсете не первой свежести, но запас мощности у него внушительный. Также Redmi Note 7 оборудовали IPS-дисплеем с диагональю 6,3 дюйма и батареей на 4000 мАч.

Читайте также: Новая прошивка Xiaomi MIUI 11: какие смартфоны получат обновление

Испытания в бенчмарках. В Geekbench 4 смартфон набрал 5480 очков. Redmi Note 7 разрядился с 90% до 61% за 3 часа. С скриншота видно, что бенчмарк оценил результат как средний, но все равно выше, чем в Samsung Galaxy S8 и Note 8 на чипсете Snapdragon 835.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7: результаты тестирования в бенчмарке

Тестирование в PCMark более наглядное. Во время теста бенчмарк симулирует различные сценарии использования гаджета: веб-серфинг, редактирование видео, работа с текстом и так далее. Проверка автономности проводилась на максимальной яркости экрана.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 может проработать на 20 минут дольше, чем Xiaomi Mi 9

В таком режиме Redmi Note 7 выдал 6 часов 59 минут работы дисплея. Отметим, что флагманский Xiaomi Mi 9 продержался 6часов и 37 минут.

Реальные испытания. В режиме циклического воспроизведения видео Full HD с выставленной на 50% яркостью экрана Redmi Note 7 проработал 12 часов. Результат достойный, но не рекордный. Xiaomi Mi 9 с его AMOLED-дисплеем способен проигрывать ролики дольше (точнее – 18 часов).

Читайте также: Гибкий смартфон Xiaomi Mi Fold засветился на новом видео

При этом в обычной эксплуатации Redmi Note 7 показывает себя уверенным "хорошистом" и способен проработать полтора дня без подзарядки при средней нагрузке.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня
2315
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
232
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
26 марта 17:18 Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
529
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
181
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
25 марта 19:46 Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
285
Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
25 марта 18:56 Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
714
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук