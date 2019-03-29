Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 испытали на автономность: неожиданные результаты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 получил аккумулятор на 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4. Такие цифры довольно многообещающие, однако новинка имеет большой дисплей и производительную "начинку". Поэтому эксперты проверили Redmi Note 7 на автономность.
Основные характеристики. Как сообщает 4PDA, Xiaomi Redmi Note 7 построен на Qualcomm Snapdragon 660 – чипсете не первой свежести, но запас мощности у него внушительный. Также Redmi Note 7 оборудовали IPS-дисплеем с диагональю 6,3 дюйма и батареей на 4000 мАч.
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Испытания в бенчмарках. В Geekbench 4 смартфон набрал 5480 очков. Redmi Note 7 разрядился с 90% до 61% за 3 часа. С скриншота видно, что бенчмарк оценил результат как средний, но все равно выше, чем в Samsung Galaxy S8 и Note 8 на чипсете Snapdragon 835.
Xiaomi Redmi Note 7: результаты тестирования в бенчмарке
Тестирование в PCMark более наглядное. Во время теста бенчмарк симулирует различные сценарии использования гаджета: веб-серфинг, редактирование видео, работа с текстом и так далее. Проверка автономности проводилась на максимальной яркости экрана.
Xiaomi Redmi Note 7 может проработать на 20 минут дольше, чем Xiaomi Mi 9
В таком режиме Redmi Note 7 выдал 6 часов 59 минут работы дисплея. Отметим, что флагманский Xiaomi Mi 9 продержался 6часов и 37 минут.
Реальные испытания. В режиме циклического воспроизведения видео Full HD с выставленной на 50% яркостью экрана Redmi Note 7 проработал 12 часов. Результат достойный, но не рекордный. Xiaomi Mi 9 с его AMOLED-дисплеем способен проигрывать ролики дольше (точнее – 18 часов).
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При этом в обычной эксплуатации Redmi Note 7 показывает себя уверенным "хорошистом" и способен проработать полтора дня без подзарядки при средней нагрузке.
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