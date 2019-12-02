Смартфоны начнут исчезать через два года, – президент Qualcomm
Многие ждут что 5G изменит смартфоны, но у президента крупнейшего производителя процессоров для телефонов более радикальный прогноз: быстрая связь сделает смартфоны ненужными. И Криштиану Амон уже знает, что придет им на смену.
IT-гиганты сейчас вступили в гонку по созданию нового типа гаджетов, которые уже через несколько лет придут на смену привычным смартфоны, заявил президент Qualcomm Кристиано Амон в интервью Business Insider.
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Что заменит смартфоны
Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы изменим смартфоны на AR-очки, уверен Амон.
Сейчас большую ставку на развитие технологий дополненной и виртуальной реальности в различных сочетаниях делают многие ведущие компании – например, Facebook, Microsoft, Lenovo и Apple. А также целый ряд амбициозных стартапов.
Амон считает, что переломный момент наступит, когда функциональные AR-очки будут выглядеть почти так же, как и обычные. Произойдет это через пару лет.
Это даже не замена телефона, у вас просто будет принципиально другое устройство. Представьте это как эволюцию очков,
– объясняет он.
Единого подхода и выигрышного сочетания пока нет, но именно к этой точке – полноценные и незаметные очки – лидеры отрасли движутся с разных направлений.
Как выглядит рынок
Facebook после покупки Oculus за 2 миллиарда, выпустила ряд VR-решений с различными возможностями и для разных бюджетов, Microsoft со своей гарнитурой HoloLens сосредоточилась на профессиональном сегменте, а Apple только готовится представить свое видение будущего AR.
По слухам, компания из Купертино выпустит свою гарнитуру в 2022 году. Впрочем, уже сейчас разработчики могут создавать AR-приложения для iPhone и iPad. Самое удивительное решение предложила Amazon: очки Frames умеют связываться с голосовым ассистентом Alexa, но у них нет ни дисплея, ни камеры.
Амон подчеркивает: умные очки не просто изменят то, как мы получаем доступ к информации, они трансформируют социум.
Возможности технологии
Очки смогут идентифицировать владельца абсолютно надежно – сканируя лицо, радужку и пульс сразу, например – подключать его к конференции, к облачным хранилищам и соцсетям, где мы будем встречать такие же аватары знакомых в виде проекций на AR-шаре.
Президент Qualcomm отмечает важность прогресса в направлении 5G-связи: все эти новые возможности откроются только тогда, когда появится мгновенный и надежный доступ к многочисленным сетевым ресурсам, прежде всего вычислительным.
Если большинство расчетов выполнять в облаке, то очки вполне можно сделать миниатюрными и недорогими, а значит, доступными и популярными.
Это не просто вдохновение, команды прямо сейчас над этим работают. Я видел невероятные прототипы,
– рассказал Амон.
Кроме медленной связи, еще одним серьезным барьером могут стать сомнения по поводу сохранения приватности. Сейчас поборники справедливой идентификации расширяют запреты на использование распознавания лиц, и их давление весьма эффективно.
Амон также надеется, что 5G может переродить и рынок смартфонов. В последнее время пользователи со всего мира все реже покупают новые телефоны. В 2019 отрасль впервые за три года увеличила объемы продаж. Поэтому 5G-связь поможет не только потребителям, но и производителям.