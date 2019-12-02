Смартфоны начнут исчезать через два года, – президент Qualcomm

Многие ждут что 5G изменит смартфоны, но у президента крупнейшего производителя процессоров для телефонов более радикальный прогноз: быстрая связь сделает смартфоны ненужными. И Криштиану Амон уже знает, что придет им на смену.

IT-гиганты сейчас вступили в гонку по созданию нового типа гаджетов, которые уже через несколько лет придут на смену привычным смартфоны, заявил президент Qualcomm Кристиано Амон в интервью Business Insider.

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Что заменит смартфоны

Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы изменим смартфоны на AR-очки, уверен Амон.

Сейчас большую ставку на развитие технологий дополненной и виртуальной реальности в различных сочетаниях делают многие ведущие компании – например, Facebook, Microsoft, Lenovo и Apple. А также целый ряд амбициозных стартапов.

Амон считает, что переломный момент наступит, когда функциональные AR-очки будут выглядеть почти так же, как и обычные. Произойдет это через пару лет.

Это даже не замена телефона, у вас просто будет принципиально другое устройство. Представьте это как эволюцию очков,

– объясняет он.

Единого подхода и выигрышного сочетания пока нет, но именно к этой точке – полноценные и незаметные очки – лидеры отрасли движутся с разных направлений.

Как выглядит рынок

Facebook после покупки Oculus за 2 миллиарда, выпустила ряд VR-решений с различными возможностями и для разных бюджетов, Microsoft со своей гарнитурой HoloLens сосредоточилась на профессиональном сегменте, а Apple только готовится представить свое видение будущего AR.

По слухам, компания из Купертино выпустит свою гарнитуру в 2022 году. Впрочем, уже сейчас разработчики могут создавать AR-приложения для iPhone и iPad. Самое удивительное решение предложила Amazon: очки Frames умеют связываться с голосовым ассистентом Alexa, но у них нет ни дисплея, ни камеры.

Амон подчеркивает: умные очки не просто изменят то, как мы получаем доступ к информации, они трансформируют социум.

Возможности технологии

Очки смогут идентифицировать владельца абсолютно надежно – сканируя лицо, радужку и пульс сразу, например – подключать его к конференции, к облачным хранилищам и соцсетям, где мы будем встречать такие же аватары знакомых в виде проекций на AR-шаре.

Президент Qualcomm отмечает важность прогресса в направлении 5G-связи: все эти новые возможности откроются только тогда, когда появится мгновенный и надежный доступ к многочисленным сетевым ресурсам, прежде всего вычислительным.

Если большинство расчетов выполнять в облаке, то очки вполне можно сделать миниатюрными и недорогими, а значит, доступными и популярными.

Это не просто вдохновение, команды прямо сейчас над этим работают. Я видел невероятные прототипы,

– рассказал Амон.

Кроме медленной связи, еще одним серьезным барьером могут стать сомнения по поводу сохранения приватности. Сейчас поборники справедливой идентификации расширяют запреты на использование распознавания лиц, и их давление весьма эффективно.

Амон также надеется, что 5G может переродить и рынок смартфонов. В последнее время пользователи со всего мира все реже покупают новые телефоны. В 2019 отрасль впервые за три года увеличила объемы продаж. Поэтому 5G-связь поможет не только потребителям, но и производителям.