Смартфоны оказались под угрозой исчезновения: в чем причина

Современные смартфоны состоят из большого количества компонентов, для производства которых используют различные ресурсы. По словам ученых, некоторые из них доступны в ограниченном количестве и даже находятся под угрозой исчезновения.

В производстве смартфонов используется около 30 химических элементов. Некоторые из них доступны в природе в очень ограниченном количестве. Сложности доставляет и то, что ряд компонентов не подлежит полной переработке, сообщает Daily Mail.

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Неудивительно, что все в мире состоит из 90 природных химических элементов. Каждый из них ограничен, а мы используем имеющийся запас слишком быстро, поэтому что-то исчезнет менее чем через 100 лет,

– заявил ученый из университета Сент-Эндрюс в Шотландии Дэвид Коул-Гамильтон.



Самые распространенные химические элементы для изготовления смартфонов

Что сделать, чтобы избежать исчезновения смартфонов? Для предотвращения полного исчезновения из природы различных химических элементов ученые призывают людей своевременно утилизировать старые телефоны. По имеющимся данным, в странах ЕС ежемесячно выбрасывается или заменяется около 10 миллионов смартфонов.

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