Смартфоны Samsung Galaxy S10 поступили в продажу в Украине: цены

От пятницы, 8 марта, в Украине стартовали продажи новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10. Отметим, стоимость базовой версии смартфона установлена на уровне 30 000 гривен.

Samsung представила свои новые смартфоны еще 20 февраля, с того же дня можно будет предварительно заказать новинку. Все кто, решил в числе первых оценить новый флагман от южнокорейского производителя, получили в подарок фирменные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds.

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Цены. Теперь же Samsung Galaxy S10 официально доступны в рознице. Базовая версия Samsung Galaxy S10 с 8 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенного хранилища обойдется в 29 999 гривен. За Samsung Galaxy S10 Plus с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти придется выложить 32 999 гривен. "Бюджетный" Samsung Galaxy Ѕ10е с 6 ГБ оперативки и хранилищем на 128 ГБ стоит 24 999 гривен.

Характеристики. Samsung Galaxy S10 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2К +, дисплей Samsung Galaxy S10 Plus имеет размер 6,4 дюйма, а самый дешевый Galaxy Ѕ10е получил 5,8-дюймовый экран. Все Samsung Galaxy S10 получили экраны Infinity O с так называемой "дыркой" под фронтальную камеру.



Цена Samsung Galaxy S10е в Украине



Цена Samsung Galaxy S10 Plus в Украине



Цена Samsung Galaxy S10 в Украине

В старших версиях сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей, а их "младший брат" получил сканер на боковой панели. Новые устройства получили процессоры Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855 зависимости от региона продаж.

Galaxy S10 Plus получит сдвоенную фронтальную камеру (10 Мп + 8 Мп). В то время как младшие версии имеют один датчик для селфи на 10 Мп. Новинки получили тройную основную камеру, которая состоит из таких сенсоров: 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный телефотомодуль и ультраширококутний модуль на 19 Мп. Последний позволяет делать фото с углом обзора 123 градуса.

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