Смартфоны Xiaomi вскоре подорожают

Пользователям придется больше платить за флагманские смартфоны, изготовленные китайским брендом Xiaomi. Об этом сообщил исполнительный директор Xiaomi Лей Цзунь.

Лей Цзуня цитирует издание technode.com. По его словам, новейший флагман компании – Mi 9 – станет последним недорогим флагманом компании. Их будущие устройства уже будут дороже.

Читайте также: Фирменная оболочка Xiaomi MIUI 10 получит новые функции: перечень

Почему смартфоны подорожают. В компании считают, что их воспринимают лишь как производителя дешевых девайсов, а это не очень хорошо для имиджа. Также подорожание позволит Xiaomi производить лучшие товары.

CEO Xiaomi также добавил, что новые флагманские смартфоны вырастут в цене, но это подорожание не будет критичным.

Как известно, цена Xiaomi Mi 9 на китайском рынке начинается от 2 999 юаней (около 12 000 гривен).

Смартфоны Xiaomi подорожают

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно