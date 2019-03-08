Смартфоны Xiaomi вскоре подорожают

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Смартфоны Xiaomi подорожают
Смартфоны Xiaomi подорожают / gizchina.it

Пользователям придется больше платить за флагманские смартфоны, изготовленные китайским брендом Xiaomi. Об этом сообщил исполнительный директор Xiaomi Лей Цзунь.

Лей Цзуня цитирует издание technode.com. По его словам, новейший флагман компании – Mi 9 – станет последним недорогим флагманом компании. Их будущие устройства уже будут дороже.

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Почему смартфоны подорожают. В компании считают, что их воспринимают лишь как производителя дешевых девайсов, а это не очень хорошо для имиджа. Также подорожание позволит Xiaomi производить лучшие товары.

CEO Xiaomi также добавил, что новые флагманские смартфоны вырастут в цене, но это подорожание не будет критичным.

Как известно, цена Xiaomi Mi 9 на китайском рынке начинается от 2 999 юаней (около 12 000 гривен).

Смартфоны Xiaomi подорожают

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Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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