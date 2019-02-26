Sony показала свой первый 5G-смартфон: фото

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Sony показала свой первый 5G-смартфон
Sony показала свой первый 5G-смартфон / GizmoChina

Кроме уже готовых смартфонов компания Sony показала на выставке MWC 2019 прототип устройства с поддержкой сетей пятого поколения. Смартфон разработали совместно с Qualcomm, и новинка построена на базе нового процессора Snapdragon 855 с 5G-модемом X50.

Что известно о новинке? Как сообщает GizmoChina, представленный прототип максимально похож на флагманский смартфон Sony Xperia 1. Устройство оснащено таким же вытянутым дисплеем с соотношением сторон 21:9.

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По словам представителей Sony, новый смартфон использует 5-миллиметровые радиоволны и передачу данных на частотах в диапазоне до 6 ГГц.

Sony
Прототип 5G- смартфона от Sony

Какое будущее у 5G-смартфонов от Sony? Адам Марш – старший менеджер Sony – заявил, что их будущие 5G-устройства будут отличаться от представленного прототипа, созданного только для демонстрации работы новых технологий. При этом компания пока не собирается спешить с внедрением поддержки 5G.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно 5G MWC 2019 Sony
Источник: 24 Канал
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