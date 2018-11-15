Sony закрывает игровые серверы для PlayStation 3

Компания Sony начала рассылать пользователям игровых приставок PlayStation сообщение о закрытии некоторых серверов уже в январе 2019 года. Однако это предупреждение относится только к владельцам PlayStation 3.

Об этом сообщает SlashGear.

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Закрытие игровых серверов затрагивает относительно небольшое количество игр, ни одна из которых не может похвастаться большим количеством игроков на данный момент.

В письме указываются следующие игры: Warhawk, Twisted Metal, PlayStation All-Stars: Battle Royale и Sound Shapes. Закрытие запланировано на полночь по тихоокеанскому времени 31 января 2019 года. После этого пользователи PlayStation 3 не смогут получить доступ к сетевой многопользовательской составляющей этих игр.

Отметим, на днях Sony PlayStation 3 отпраздновала очередной день рождения. 11 ноября 2006 года Sony выпустила PlayStation 3 в Японии, в США консоль поступила в продажу через неделю, в Европе – 23 марта 2007 года.

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