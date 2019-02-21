Создали инновационный приют для котиков: в чем его особенность

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Создали инновационный приют для котиков
Создали инновационный приют для котиков / unsplash

Китайская интернет-компания Baidu построила приют для ухода за бездомными котами. В приюте используются две инновационные технологии: искусственный интеллект и распознавание лиц.

 

Baidu сообщила, что проект был организован по инициативе одного из его сотрудников, который обнаружил прошлой зимой котенка, что спрятался под его машиной. Сотрудник отвез котенка к ветеринару, а потом решил применить технологические новшества, чтобы помочь улучшить ситуацию для других бездомных кошек.

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В приюте кошки обеспечиваются едой и водой, есть теплое место для сна и даже игрушки, которые составят им компанию.


В приюте есть все необходимое для пушистых бездомных​

Отличительной особенностью приюта являются технологические приемы, которые обеспечивают доступ сюда только для кошек. С этим прекрасно справляется технология распознавания лиц, хотя в данном случае уместнее употребить выражение "распознавание морд".

Эта технология также позволяет оценить, есть ли у кошек какое-либо заболевание и кастрированы коты или нет. В тех случаях, когда у кошки обнаруживают болезнь, ее отправляют в ближайшую добровольческую организацию, которая ухаживает за бездомными животными и оказывает необходимую помощь.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Мир животных Китай
Источник: 24 Канал
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