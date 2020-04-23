Создан уникальный способ переработки батарей для повторного использования

Исследователи из Университета Пердью (США) создали технологию быстрой переработки старых элементов питания для изготовления новых аккумуляторов. Она основана на использовании микроволн и позволяет сохранять и преобразовывать возобновляемую энергию с меньшим вредом для экологии.

Технология, которая получила название Purdue, предусматривает переработку полиэтилентерефталата, который входит в состав современных литий-ионных батарей. Для этого на материал влияют сверхбыстрым микроволновым излучением, рассказывает Phys.org.

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По словам авторов исследования, полиэтилентерефталат под действием микроволнового облучения превращается в хлопья динатрийтерефталата, которые в свою очередь используются в роли материала для анода батареи.



Хлопья, полученные из полиэтилентерефталата с помощью микроволновой обработки за две минуты / Purdue University

Вилас Пол, доцент кафедры химического машиностроения Университета Пердью, отметил, что их метод помогает справиться с ростом потребностей человечества в преобразовании и хранении возобновляемой энергии, а также решает проблему ограниченности энергоресурсов.

Новый метод уже был протестирован на литий-ионных и натриево-ионных элементах. Сообщается, что даже с применением бытовой микроволновой установки процесс превращения отработанных материалов в готовые для повторного использования занимает всего 120 секунд. Это делает технологию доступной и экономически выгодной.

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