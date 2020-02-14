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SpaceX определилась с датой первого пилотируемого запуска Crew Dragon

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Crew Dragon готов к пилотируемому полету / SpaceX

Лишь несколько бюрократических процедур отделяет SpaceX от первого пилотируемого запуска к МКС корабля Crew Dragon с астронавтами на борту. Все техническое оборудование, включая носитель и корабль, полностью готовы к началу пилотируемых миссий. Старт запланирован на 7 мая. Еще немного и SpaceX отберет у Роскосмоса контракт на доставку американцев на МКС.

Представители NASA сообщили, что компания SpaceX провела все необходимые подготовительные мероприятия для отправки на орбиту корабля Crew Dragon с экипажем на борту. Теперь предстоит заполнить множество документов, пишет BI.

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Пилотируемый полет Crew Dragon

Старт предварительно запланирован на 7 мая. Это будет первый полет человека в космос на частном комическом корабле. Все тестовые полеты Crew Dragon прошли гладко, включая испытания системы спасения экипажа, и теперь SpaceX должна решить дела с бумагами, чтобы получить окончательный допуск к пилотируемым полетам.

Марк Гейер, директор Космического центра Джонсона, подтвердил, что старт ракеты запланирован на 7 мая. Он добавил, что это пока неофициальная дата, и планы еще могут измениться – старт может состояться в апреле, мае или июне.

Ранее компания показала корабль Crew Dragon который будет осуществлять первый пилотируемый полет к МКС частной компанией.

В SpaceX подтвердили, что корабль готов к полету. Запуск Crew Dragon откроет для США возможности постоянного присутствия на МКС благодаря собственным кораблям, раньше для этого NASA покупало места на российских кораблях "Союз".

Пополнение штата SpaceX

Также стало известно, что в SpaceX появился новый консультант – Билл Герстенмайер, бывший глава пилотируемой программы NASA и один из самых влиятельных специалистов в области космонавтики, признанный не только в США, но и в других странах.

Участие в пилотируемых программах NASA завершает усилия SpaceX по созданию многопрофильной космической корпорации. Она уже давно отправляет на орбиту различные спутники, в том числе тяжелые, оказывая существенное давление на цены своих конкурентов.

Новый этап

Space X также создает собственную систему спутниковой связи и уже стала владельцем крупнейшего созвездия, опередив по количеству уже выведенных аппаратов всех спутниковых операторов вместе взятых. Теперь компания близка к тому, чтобы стать основным перевозчиком астронавтов на МКС. Роскосмос со своими одноразовыми ракетами и одноразовыми кораблями просто не сможет конкурировать с компанией Илона Маска.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно МКС NASA SpaceX Новости Техно Космос
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