SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников системы Starlink

Через месяц после успешного предыдущего запуска SpaceX, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вечером 22 апреля вывела на орбиту еще 60 спутников системы Starlink. Теперь в составе этой системы связи в околоземном пространстве находятся 420 космических аппаратов.

Это уже седьмой по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink по созданию полномасштабной сети спутников, которая обеспечит пользователей широкополосным доступом в интернет из любой части планеты. Об успехе седьмой миссии глава SpaceX Илон Маск сообщил в своем твиттере.

There are now 420 operational Starlink satellites — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2020

Как проходил запуск

Старт ракеты Falcon 9 прошел по плану. Через 15 минут после старта группа спутников Starlink, масса каждого из которых составляет 260 кг, отделилась от второй ступени и начала выходить на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/h3e6QmKRue — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

Далее специалисты SpaceX будут проверять их работоспособность. Спутники будут использовать свои ионные двигатели для подъема на рабочую орбиту высотой 550 км.

Посадка многоразовой ступени

После двух неудач подряд многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 все же совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане на расстоянии в 630 км от космодрома на мысе Канаверал. Это был ее четвертый рабочий запуск.



Момент посадки многоразовой ступени ракеты Falcon 9

Видео запуска ракеты SpaceX миссии Starlink:

Что такое Starlink?Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Теперь Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х запусков компания будет предоставлять такие услуги по всему миру.



SpaceX оценивает расходы на проект примерно в пределах 10 миллиардов долларов. Вместе с тем, благодаря Starlink Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.

