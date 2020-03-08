SpaceX забирает у Роскосмоса бизнес по доставке туристов на МКС

Роскосмос потерял первых клиентов из-за выхода на рынок пилотируемых полетов к МКС компании Илона Маска. Техасский стартап Axiom подписал соглашение со SpaceX на отправку трех туристов на МКС. Полет с использованием капсулы Crew Dragon и ракеты Falcon 9 назначен на вторую половину 2021 года. Цена SpaceX на космический полет оказалась на треть ниже, чем ценник Роскосмоса.

Компания SpaceX завершает создание долгожданного для NASA пилотируемого корабля Crew Dragon, который сделает ненужными российские "Союзы" сразу по двум коммерческим направлениям: доставка на МКС и возвращение обратно американских астронавтов, а также полеты на МКС космических туристов.

К теме: SpaceX будет возить туристов в космос на рекордную высоту

Когда пройдет пилотируемый полет Crew Dragon

Первые американские астронавты полетят на борту Crew Dragon на МКС в период между апрелем и июнем 2020 года. А уже на следующий год у SpaceX есть первый контракт на отправку на МКС туристов.

Туристическая миссия продлится десять дней – два дня в дороге, восемь дней на борту космической станции. Как "гид" трех клиентов будет сопровождать представитель Axiom. Компания пообещала представить членов команды позже.

Первый частный полет

Несмотря на то, что туристы уже летали на МКС раньше, Axiom утверждает, что это будет "первый полностью частный полет на орбитальную станцию. Компания намерена сделать путешествия в космос рутинным делом. Кстати, тур в космос на 10 дней – это минимальный пакет услуг, предлагаемый компанией. Для самых стойких (и обеспеченных) есть вариант полета на 180 дней.

Основатель Axiom – Майкл Саффредини – в прошлом руководил программой МКС в NASA. Кроме туризма его компания также была выбрана NASA для строительства нового жилого модуля на МКС.

Цены

Финансовые условия не разглашаются, но ценник на запуск ракеты Falcon 9 начинается от 62 миллиона долларов, а в NASA собираются платить за одно место на корабле Crew Dragon 55 миллионов долларов (стоимость для клиентов Axiom, вероятно, такая же). Это более чем на треть дешевле стоимости места на российских "Союзах".

Текущие финансовые условия контракта NASA с Роскосмосом конфиденциальные, но на слушаниях в конгрессе около года назад была раскрыта цена контракта 2015 года – место стоило 81,7 миллиона долларов. При обновлении контракта летом 2019 года цена была увеличена примерно на 5% в рамках компенсации инфляции.

Это означает, что сейчас NASA платит Роскосмосу где-то в районе 85 миллионов за одно место астронавта на "Союзах". То есть Маск продает NASA места в своем корабле на 36% дешевле. Противопоставить этому Роскосмос ничего не может – невозможно одноразовыми ракетами и кораблями даже пытаться конкурировать с многоразовыми. Это означает, что в ближайшие несколько лет Роскосмос останется совсем без зарубежных контрактов на использование "Союзов".

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно