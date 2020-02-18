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Стартап Dixa привлек 36 миллионов долларов: набирает работников в Киеве

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Каманда стартапа Dixa / techcrunch.com

Датский стартап Dixa заявил, что привлек новые инвестиции в размере 36 миллионов долларов. Лид-инвестором стал фонд Notion Capital, а партнерами – Project A Ventures и SEED Capital.

Как пишет Techcrunch.com, стартап Dixa имеет офисы в Копенгагене, Лондоне, Берлине, Киеве и Львове, где разрабатывают платформу для поддержки.

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На что потратят средства

Как говорят в Dixa, инвестиции направят на ускорение продуктовой разработки и на поиск новых сотрудников.

В частности, новых людей набирают в киевский офис стартапа. В частности, на сайте для поиска работы видим вакансию Business Development Representative.

Кроме того, новых работников подберут и в офис команды в Копенгагене. В целом планируют принять на работу 20 новых сорудников.

стартап Dixa
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Что известно о Dixa?

Стартап Dixa основали в 2015 году. В компании разрабатывают решения, позволяющие объединить запросы из разных каналов – телефон, e-mail, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS – и связать их с сотрудниками. Эта разработка должна заменить колл-центры, которое в стартапе называют "устаревшим решением".

Этот продукт стартап запустил в 2018 году. А уже в 2019 году удалось привлечь 14 миллионов долларов инвестиций. С момента запуска количество работников Dixa увеличилось от 12 до 120 сотрудников.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Новости Киева Инвестиции IT-бизнес Стартап
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