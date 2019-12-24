Прорывы года: самые большие успехи украинских стартапов в 2019

2019 стал еще одним подтверждением, что украинские стартапы все увереннее закрепляются на мировом ИТ-рынке. За этот год среди молодых украинских проектов появились компания-"единорог", оценка которой превышает миллиард долларов, партнер Google и десятки команд, которые заручились поддержкой европейских и американских акселераторов.

Рассказываем о том, чем отличились украинские стартапы в течение года.

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Allset

Деятельность стартапа

Приложение Allset позволяет осуществлять предзаказ в заведениях питания, бронировать столики, проводить онлайн-оплату заказа и оставлять чаевые. В этом году к функциям приложения добавилась опция дистанционного заказа блюда с возможностью его самовывоза в течение 10 минут после заказа.

Стартап основан в 2015 году, Стасом Матвиенко и Анной Полищук. Сейчас офисы Allset сосредоточены в Киеве и Сан-Франциско. Приложение поддерживается в 12 американских городах.

Основные достижения

В начале года этот украинский стартап Allset объявил о начале сотрудничества с компанией Google. В рамках партнерства учреждения, обслуживаются украинским программным обеспечением, – видно в Google Maps со ссылкой на сервис.

Grammarly

Деятельность стартапа

Grammarly – это онлайн-сервис, который проверяет грамматику и правописание на английском языке. Приложение улучшает стиль написания, исправляет тон сообщения, определяет четкость текста и прогнозирует впечатление, которое произведет письмо на реципиента. Сейчас сервисом пользуется более 20 миллионов пользователей во всем мире.

Grammarly основан в 2009 году украинцами Максимом Литвиным, Алексеем Шевченко и Дмитрием Лидером. Сейчас штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. Офисы Grammarly расположены в Киеве, Нью-Йорке и Ванкувере.

Основные достижения

Онлайн редактор Grammarly стал еще одним громким прорывом года. Компания не только привлекла 90 миллионов долларов в очередном инвестиционном раунде, но и получила титул "единорога". Это означает, что оценка украинского стартапа превысила миллиард долларов.



Киевский офис Grammarly/Фото dou.ua

AxDraft

Деятельность стартапа

AxDraft специализируется на продуктах для предпринимателей и компаний в области юриспруденции, автоматизируя создание юридических документов. В этом году стартап представил новую версию – AxDraft Business. Это бесплатный сервис, который помогает предпринимателям оформить юридический документ по заданному шаблону.

Первая демо-версия AxDraft создана еще в 2016 году, благодаря идеи Юрия Зарембы. За практическую часть разработки отвечал брат Юрия – Олег Заремба. Сейчас приложение монетизуеться в США, предоставляя пользователям платные услуги, среди которых консультации и анализ комментариев контрагента.

Основные достижения

Украинский legal-tech стартап AxDraft прошел в американский акселератор Y Combinator, где разработка получила 150 тысяч долларов 7% компании. Впоследствии компания закрыла раунд финансирования на сумму в 1 миллиона 110 тысяч долларов. Инвесторами выступили FundersClub, SCM Advisors, Мэтт Маккинис (Inkling), Рагнар Саас (Pipedrive, Lift99) и другие.

GitLab

Деятельность стартапа

GitLab – это платформа для сотрудничества разработчиков и специалистов техобслуживания. Основной конкурент стартапа – GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft. GitLab планирует построить удобную платформу "все в одном", которая избавит пользователей от необходимости интегрировать различные сервисы.

Команда GitLab

Соучредителем стартапа является харьковчанин Дмитрий Запорожец, который начал развитие GitLab еще в 2011 году. Сейчас у компании около 100 тысяч корпоративных клиентов по всему миру, среди которых Ask Media Group, Charter Communication, Goldman Sachs, Delta Air Lines, Ticketmaster, Nvidia и другие.

Основные достижения

Украинский стартап привлек 268 миллионов долларов инвестиций. Среди инвесторов – Goldman Sachs, Iconiq Capital, Y Combinator.

Newoldstamp

Деятельность стартапа

Newoldstamp – это онлайн-сервис, который генерирует e-mail-подписи для бизнеса. С помощью сервиса можно создавать кликабельные подписи на основе шаблонов, а также управлять ими в единой админ-панели. Расширенная версия сервиса предоставляет доступ к аналитике, баннерным кампаниям и тому подобное.

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Стартап основан в 2015 году Владимиром Заставным с офисом во Львове. Технологиями Newoldstamp пользуются специалисты Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle.

Основные достижения

Стартап прошел отбор в американский акселератор 500 Startups, став одним из 35 участников текущей программы. Команда получила финансирование в размере 150 тысяч долларов за 6% компании.



Команда Newoldstamp

Cardiomo

Деятельность стартапа

Cardiomo – это портативное устройство, которое отслеживает основные параметры организма и передает данные на синхронизированный смартфон. С помощью гаджета можно получить базовую информацию вероятных отклонениях в работе организма.

Стартап основали супруги Ксения и Роман Белкины в 2016 году. Сейчас устройство и программное обеспечение проходят соответствующие тесты, которые позволяют получить медицинскую сертификацию для продажи комплектующих в Украине, Европе и США.

Основные достижения

Стартап получил финансирование от акселератора Rockstart Health. В течение года украинские разработчики будут находиться на обучении в Нидерландах. Rockstart Health инвестировал в Cardiomo 95 тысяч евро в начале программы, дополнительные 300 тысяч евро стартап получит в течение акселерации.

Greenbin.app

Деятельность стартапа

С помощью QR-кодов и быстрой верификации приложение Greenbin.app облегчает возвращение пластиковой тары в специализированные места сбыта. Более того – за каждую возвращенную упаковку, пользователям начисляются баллы, которые можно обменять на приятные бонусы. Greenbin.app должен помочь производителям достичь норм по сбору и переработки пластиковой тары. Сами разработчики называют свое приложение "Google Analytics для отходов".

Проект основан Дмитрием Кухаревым и Еленой Сидоренко. По условиям акселерации, в этом году Greenbin.app начали предпринимательскую деятельность в Польше.

Основные достижения

Мобильное приложение прошло в акселератор Huge Thing от программы Poland Prize и привлекло 45 тысяч евро инвестиций. К тому же, команда Greenbin.app получила рабочие места в офисе Google for Startups.

Liki24.com

Деятельность стартапа

Liki24.com – платформа, которая соединяет клиентов с аптеками, клиниками, врачами и страховыми компаниями. Миссия проекту – помочь украинцам с поиском медикаментов, которые можно приобрести онлайн без подписки.

Старт сервиса приходится на 2017 год. Разработкой проекта занималась команда украинских айтишников во главе с Антоном Авринским. Среди соучредителей стартапа – Дмитрий Лятамбур, Сергей Клебанов, Владимир Зубенко и Андрей Костанецкий. Сейчас с помощью платформы пользователи могут сэкономить на лекарствах 20-40%.

Основные достижения

Платформа для поиска и доставки лекарств привлекла миллион долларов инвестиций. В компанию вложились Ventures, Genesis Investments, Mission Tech.



Офис GEO Protocol

GEO Protocol

Деятельность стартапа

GEO Protocol позволяет создать универсальную экосистему для передачи активов, включая трансграничные платежи, B2C-коммерцию, микроплатежи для IoT. Фактически, технология компании соединяет блокчейн и традиционные финансы.

Проект разрабатывался с 2015 года Дмитрием Чижевским и Максимом Демьяном. Сегодня GEO Protocol завершил бета-версию обеспечения и планирует внедрение новых компонентов технологий.

Основные достижения

Украинский стартап привлек инвестиции нью-йоркской инвестиционной компании CoinFund, специализирующаяся на криптоактивах. Стартап оценили в 4 миллиона долларов.

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Litnet.com

Деятельность стартапа

Litnet – это литературная платформа для читателей и писателей. Android-приложение сервиса насчитывает около 85 тысяч зарегистрированных пользователей. Проект доступен на украинском, английском, испанском и русском языках.

Litnet.com основан в 2015 году писателем Андреем Нечаевым и предпринимателем Сергеем Грушко. Сейчас в планах компании запуск немецкой и польской версии платформы.

Основные достижения

Украинский стартап привлек 330 тысяч долларов инвестиций. В команду вложился фонд Admitad Invest.

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