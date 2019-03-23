Стиральная машинка от Redmi: цена и характеристики

Как и было обещано ранее, Redmi, выделенный компанией Xiaomi в самостоятельный бренд, не будет ограничиваться только выпуском телефонов. Кроме представленных смартфонов Redmi Note 7 Pro, Redmi 7 и беспроводных наушников Redmi AirDots, которые практически идентичны модели Xiaomi AirDots, но в два раза дешевле, бренд Redmi также анонсировал стиральную машину Redmi 1A с загрузкой до 8 кг белья.

Это автоматическая стиральная машина с вертикальной загрузкой, которая, как и другие продукты Redmi, имеет достаточно доступную цену. Ее покупка обойдется всего в 799 юаней (около 119 долларов). Об этом сообщает 3dnews.

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Корпус агрегата изготовлен из стали с антикоррозийным покрытием. Прозрачная крышка позволяет следить за процессом стирки вашего белья. Стиральная машина имеет 10 режимов стирки, включая режимы ускоренной сушки и самоочищения, а также 10 предварительных уровней наполнения водой. Есть и блокировка от детей, которая позволяет прекратить возможность включения ими агрегата.

Стиральная машинка от Redmi скоро появится в свободной продаже

Высота корпуса стиральной машины равна 944 миллиметра, ширина – 545 миллиметров. Redmi 1A весит 32 килограмма и имеет номинальную потребляемую мощность 310 Ватт.

Инновационная стиральная машина от Xiaomi будет стоить около 119 долларов

Продажи стиральной машины Redmi 1A начнутся 9 апреля, но уже сейчас устройство можно зарезервировать на сайте Mi.com.

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