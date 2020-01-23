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Стоимость Tesla достигла 100 миллиардов долларов: Илон Маск может получить большую премию

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Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

После закрытия официальных регулярных торгов на бирже вечером 21 января акции Tesla кратковременно поднялись до 555,1 доллара за штуку. Поэтому рыночная капитализация Tesla Inc. достигла 100,1 миллиарда долларов. Это означает, что, по условиям инвесторов, генеральный директор компании, то есть Илон Маск, теперь имеет право получить причитающуюся ему премию.

Речь идет о первой части обещанной Маску премии, которую инвесторы предполагали выплачивать поэтапно, одновременно с развитием компании, пишет Bloomberg.

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Если Tesla удастся продержаться в пределах стоимости в 100 миллиардов долларов достаточно долго – Маск получит вознаграждение в 346 миллионов долларов.

Что ждет Tesla дальше

Сейчас такая перспектива выглядит более чем реальной. Биржевые аналитики предсказывают, что к 2025 году выпуск электромобилей Tesla составит от 2 до 3 миллионов штук, а цена акций может достичь 800 долларов.

Однако Маск и его инвесторы нацелены значительно выше. В качестве стимула гендиректору акционеры компании, по данным Bloomberg, пообещали 50 миллиардов, правда, для этого Tesla должна занять место Apple, то есть стать самой дорогой компанией в мире.

Учитывая то, что стоимость компании только за последние месяцы поднялась более чем в два раза, эта перспектива не выглядит столь уж призрачной.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Tesla Илон Маск
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