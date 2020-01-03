Строительный материал будущего создали по примеру человеческих костей

3D-печать развивается ускоренными темпами. Уже сегодня некоторые дома строят с помощью такой технологии, и в будущем этот метод может стать еще популярнее. Особенно с новым материалом, разработанным группой исследователей из различных университетов. При его создании специалисты вдохновлялись строением человеческих костей, которые оказались гораздо крепче, чем считалось ранее.

Ученые из Университета Корнелла, Университета Пердью и Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что "лучи", также известные как трабекулы, образуют вертикальные пластинчатые распорки и горизонтальные стержнеподобные стержни внутри кости, повышая тем самым ее прочность, сообщает Engadget.

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Кости – это здание. Они несут на себе большую часть нагрузки. Мы можем извлечь уроки из этих материалов, чтобы создавать более надежные материалы для 3D-печати зданий и других сооружений,

– говорит профессор Университета Пердью Пабло Заваттьери.

Для проверки своей теории лаборатория Заваттьери напечатала полимеры, напоминающие по строению трабекулу. В результате механического воздействия выяснилось, что чем толще горизонтальные стойки, тем дольше полимер способен выдерживать нагрузки. Но главное открытие заключается в том, что утолщение распорок не привело к значительному увеличению массы полимера.

Новая технология 3D – печати на основе строения человеческих костей:

Применение технологии

В будущем ученые считают, что созданный ими полимер можно использовать для создания прочных и в то же время легких строительных материалов. Именно они могут стать ключом к созданию домов, напечатанных с помощью 3D-принтеров.

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