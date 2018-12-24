Студия Blizzard устроила собственную сумасшедшую новогоднюю распродажу игр

Компании Blizzard Entertainment и Activision объявили о начале масштабной новогодней распродажи в своих магазинах. К счастью PC-геймеров акция продлится до 7 января 2019 года.

Если точнее, распродажа World of Warcraft завершится 7 января в 19:00 по киевскому времени, Overwatch, Destiny 2 и Call of Duty – в 20:00 по киевскому времени, а Diablo и StarCraft – в 23:00 по киевскому времени.

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Стандартное издание World of Warcraft: Battle for Azeroth обойдется геймерам в 480 гривен, а за электронное издание Deluxe придется выложить около 890 гривен.

Кроме того, предлагается "исчезающий" набор "До новых встреч!" со скидкой, а также скидки до 67% на воспитанников, средства передвижения и шлемы.

Трейлер игры World of Warcraft: Battle for Azeroth – смотрите видео

В Overwatch действуют скидки до 61% при покупке издание Legendary Edition. В Call of Duty: Black Ops 4 для PC – до 35%. Destiny 2 для PC доступна со скидкой до 40%. Diablo III можно приобрести за полцены, а StarCraft со скидкой до 40%.

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