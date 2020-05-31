Crew Dragon успешно стыковался с МКС: онлайн-трансляция
Корабль Crew Dragon, который стартовал 30 мая в 22:22, приблизился к Международной космической станции и успешно провел маневр стыковки. Впереди американских астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли ждет открытие шлюзов, после которого они присоединятся к экипажу МКС и продолжат свою миссию.
24 канал следил за маневром стыковки Crew Dragon и Международной космической станции.
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Видео процесса стыковки
На видео зафиксирован процесс мягкого захвата космической станцией корабля Crew Dragon. После этого была проведена процедура "твердого" захвата и стыковки. Через два часа люки станции и корабля откроют и экипаж Crew Dragon попадет на станцию.
Трансляция
- Стрим NASA
- Стрим SpaceX
Все об историческом полете Запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полете к МКС
Особенности стыковки
Crew Dragon преодолел 19-часовое путешествие к Международной космической станции и стыковался с модулем "Гармония".
Стоит отметить, что SpaceX использует обновленную систему стыковки, которая была испытана во время миссии Demo-1 – беспилотного испытательного полета корабля Crew Dragon к МКС.
Интересный факт! Астронавты назвали корабль Crew Dragon – Endeavour, в честь пятого и последнего шаттла NASA.
Весь процесс стыковки с МКС проводился в автоматическом режиме. Астронавты наблюдали за процессом.
Вот как выглядит корабль Crew Dragon при приближении к МКС / Скриншот
Важным моментом является то, что ранее корабли SpaceX стыковались с МКС с помощью роботизированного манипулятора CanadaArm. Робо-рука фактически хватала корабль и стыковала его с МКС. Космический корабль Crew Dragon самостоятельно будет стыковаться с МКС.
К слову, вы также можете поупражняться в мастерстве стыковки с Международной космической станцией. Еще несколько недель назад SpaceX выпустила симулятор, который точно воспроизводит интерфейс системы стыковки с МКС. Переходите по ссылке и стыкуйтесь.
Почему Crew Dragon так долго летит к МКС, "Союзы" летают быстрее
Корабль от SpaceX способен значительно быстрее добраться до МКС. Причина такого долгого рандеву заключается в серии тестов, которые астронавтам необходимо было провести на орбите.
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Почему полет Crew Dragon так важен
- Это первый полет американских астронавтов на собственном корабле с территории США за почти десять лет. Раньше американцы использовали пилотируемые корабли типа шаттл. Последним полетом такого корабля был полет шаттла Atlantis, который был осуществлен 8 июля 2011 года. Кстати, тогда на борту находился астронавт Дуглас Херли, который и сейчас руководит полетом Crew Dragon.
- Кроме того это вообще первый в истории пилотируемый полет частного корабля, который также осуществляет частная компания SpaceX. NASA в миссии выступает только заказчиком и наблюдателем.
- Важно отметить, что США, наконец, снова получили независимость в космосе. С 2011 года американские астронавты вынуждены были использовать российские "Союзы", цена на которые росла с момента использования и до 2020 года достигла 90 миллионов долларов за одно место для американского астронавта.