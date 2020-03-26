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Священник устроил онлайн-службу, но случайно включил смешные маски: видео

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Итальянский священник Пауло Лонго устроил прямую трансляцию службы через соцсеть Facebook. Однако произошел курьез – он случайно включил забавные AR-фильтры, которые предлагает соцсеть.

Как передает New York Post, часть службы священник провел в маске космического воина, а также с гантелями или под золотым дождем.

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Реакция священника

Пауло Лонго с юмором воспринял этот инцидент и сказал, что даже смех в эти времена − это хорошо.

Коронавирус в Италии

Сейчас в этой стране самая сложная ситуация с распространением коронавируса в мире. Общее количество зараженных в Италии по состоянию на 26 марта составляет более 74 тысяч человек. Вследствие недуга уже умерли 7 503 человека.

Курьез с итальянским священником: видео

Из-за стремительного распространения вируса в больницах страны уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.

В связи с этой ситуацией, итальянцам запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу. Поэтому много сервисов, в том числе и служба, происходят в режиме онлайн.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно Интернет
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