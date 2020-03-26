Священник устроил онлайн-службу, но случайно включил смешные маски: видео
Итальянский священник Пауло Лонго устроил прямую трансляцию службы через соцсеть Facebook. Однако произошел курьез – он случайно включил забавные AR-фильтры, которые предлагает соцсеть.
Как передает New York Post, часть службы священник провел в маске космического воина, а также с гантелями или под золотым дождем.
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Реакция священника
Пауло Лонго с юмором воспринял этот инцидент и сказал, что даже смех в эти времена − это хорошо.
Коронавирус в Италии
Сейчас в этой стране самая сложная ситуация с распространением коронавируса в мире. Общее количество зараженных в Италии по состоянию на 26 марта составляет более 74 тысяч человек. Вследствие недуга уже умерли 7 503 человека.
Курьез с итальянским священником: видео
Из-за стремительного распространения вируса в больницах страны уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
В связи с этой ситуацией, итальянцам запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу. Поэтому много сервисов, в том числе и служба, происходят в режиме онлайн.
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