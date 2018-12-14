Топ-10 товаров, которые украинцы покупают в кредит

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Украинцы активно покупают в кредит смартфоны
Украинцы активно покупают в кредит смартфоны / Фото из открытых источников

Популярный интернет-магазин Moyo обнародовал статистику с данными о самых популярных продуктах, которые украинцы берут в кредит. Самая популярная продуктовая категория в этом плане - техника, в = а ценовая категория - до 6000 гривен.

Об этом пишет ain.ua.

Согласно данным магазина, чаще всего украинцы в кредит покупают смартфоны и аксессуары для них. На втором месте – ноутбуки.

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Топ-10 самых популярных товаров, которые украинцы покупают в кредит:

  1. Huawei P Smart Plus
  2. Huawei P Smart 3/32 ГБ
  3. TP-Link Neffos X1 Lite
  4. Samsung Galaxy J5 2016
  5. Samsung Galaxy J7 2017
  6. Huawei P8 lite 2017
  7. Samsung Galaxy J3 2016
  8. Apple AirPods
  9. Huawei Mate 10 lite 4/64 ГБ
  10. Sony Playstation 4 Slim 500 ГБ

Что касается конкретно ноутбуков, то активно украинцы берут в кредит модели Apple MacBook Air 13 " (A1466), Lenovo IdeaPad 320S-15IKB и Lenovo IdeaPad 510-15ISK.

А среди телевизоров самые популярные модели в кредит: Samsung 32N5300, Toshiba 32S1750EV и Samsung 32M5500.

10 товарів, які українці купують у кредит

10 товаров, которые украинцы покупают в кредит​

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Теги: Техно Смартфоны ноутбук
Источник: Техно
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