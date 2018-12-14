Топ-10 товаров, которые украинцы покупают в кредит
Популярный интернет-магазин Moyo обнародовал статистику с данными о самых популярных продуктах, которые украинцы берут в кредит. Самая популярная продуктовая категория в этом плане - техника, в = а ценовая категория - до 6000 гривен.
Об этом пишет ain.ua.
Согласно данным магазина, чаще всего украинцы в кредит покупают смартфоны и аксессуары для них. На втором месте – ноутбуки.
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Топ-10 самых популярных товаров, которые украинцы покупают в кредит:
- Huawei P Smart Plus
- Huawei P Smart 3/32 ГБ
- TP-Link Neffos X1 Lite
- Samsung Galaxy J5 2016
- Samsung Galaxy J7 2017
- Huawei P8 lite 2017
- Samsung Galaxy J3 2016
- Apple AirPods
- Huawei Mate 10 lite 4/64 ГБ
- Sony Playstation 4 Slim 500 ГБ
Что касается конкретно ноутбуков, то активно украинцы берут в кредит модели Apple MacBook Air 13 " (A1466), Lenovo IdeaPad 320S-15IKB и Lenovo IdeaPad 510-15ISK.
А среди телевизоров самые популярные модели в кредит: Samsung 32N5300, Toshiba 32S1750EV и Samsung 32M5500.
10 товаров, которые украинцы покупают в кредит
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