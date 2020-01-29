У пользователей Xiaomi Mi 9T возникли проблемы из-за обновления до MIUI 11

Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 9T, которые обновили свои девайсы до последней версии оболочки MIUI 11 начали массово жаловаться на проблемы с аккумуляторами.

О проблемах пишут на форуме reddit.com. Проблемы возникли после обновления до версии обновления MIUI 11.0.4.0.

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Новая версия оболочки должна обеспечить исправление ошибок и обновление безопасности Android с января 2020 года.

Детали

Как утверждают пользователи, до установки обновления Xiaomi Mi 9T при активном использовании мог проработать 9-10 часов. А после установки время автономной работы сократилось до 6-7 часов.

В соответствующем разделе меню смартфона пользователи обнаружили, что больше всего энергии потребляет именно операционная система Android, причем в некоторых случаях речь идет о 30% всего ресурса аккумулятора.

Как исправить проблему

Некоторые владельцы Xiaomi Mi 9T утверждают, что им удалось исправить ситуацию после того, как очистили кэш и перезагрузили смартфон.

Также некоторым владельцам помогло отключение автозапуска приложений и отключение оптимизации MIUI в настройках разработчика.

Еще один вариант, который тоже оказался эффективным, – сброс до заводских настроек.

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