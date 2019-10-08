Uber и NASA тестируют систему управления воздушным такси: детали

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Uber и NASA тестируют систему управления воздушным такси
Uber и NASA тестируют систему управления воздушным такси / New Delhi Times

Эксперты исследовательского центра Ames Research Center, который принадлежит NASA, объявили о начале тестирования совместно с Uber системы мониторинга пассажирского воздушного транспорта. Разработчики имеют цель организовать воздушные перевозки с помощью аэротакси в городских условиях.

Что известно о тестировании? Система мониторинга Urban Air Mobility (UAM) будет управлять летающим транспортом в различных населенных пунктах, сообщает SlashGear.

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Urban Air Mobility, по заявлению разработчиков, позволит малым воздушным судам избегать проблем при полете, включая возможность столкновения. В ходе совместных тестов Uber и NASA специалисты обеих компаний планируют выяснить, какая информация необходима для создания новой инфраструктуры. Речь идет не только о пассажирском летающем транспорте, но и про дроны служб доставки.

via GIPHY

На данный момент не планируется поднимать в воздух настоящий авиатранспорт: в ходе предварительного тестирования компьютерные системы NASA и Uber будут объединены для моделирования различных сценариев полетов на низких высотах.

Другие партнеры. В ближайшие месяцы аэрокосмическое агентство собирается привлечь к совместной работе и других партнеров в области воздушных перевозок.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Uber NASA Искусственный интеллект
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