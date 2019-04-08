Убийца флагманов OnePlus 6T подешевел перед премьерой новинки

Китайская компания OnePlus снизила цены на свой флагманский смартфон OnePlus 6T. Скидки пока на китайском рынке. Так компания раскошелилась в связи с выходом нового флагмана OnePlus 7.

OnePlus 6T сейчас стоит 450 долларов (12 100 гривен). Как известно, на старте продаж этот флагман с минимальной модификацией камеры, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоил 520 долларов (14 тысяч гривен).

Читайте также: Уникальный сканер отпечатка пальцев в Samsung Galaxy S10 легко обманули

Почему подешевел. Как уже было сказано, снижение цены связано с тем, что новый флагман уже на подходе. Поэтому можно предположить, что OnePlus 7 представят уже в следующем месяце.

Что известно о новинке. По слухам, новый смартфон получит большой 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ без отверстий и вырезов. Новинка будет работать на новом топовом чипсете Snapdragon 855 в паре с 6/8 или 10 ГБ оперативной памяти. За автономность будет отвечать батарея на 4000 мАч.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно