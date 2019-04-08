Убийца флагманов OnePlus 6T подешевел перед премьерой новинки

61 Читати новину українською
OnePlus 6T подешевеет
OnePlus 6T подешевеет / wccftech.com

Китайская компания OnePlus снизила цены на свой флагманский смартфон OnePlus 6T. Скидки пока на китайском рынке. Так компания раскошелилась в связи с выходом нового флагмана OnePlus 7.

OnePlus 6T сейчас стоит 450 долларов (12 100 гривен). Как известно, на старте продаж этот флагман с минимальной модификацией камеры, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоил 520 долларов (14 тысяч гривен).

Читайте также: Уникальный сканер отпечатка пальцев в Samsung Galaxy S10 легко обманули

Почему подешевел. Как уже было сказано, снижение цены связано с тем, что новый флагман уже на подходе. Поэтому можно предположить, что OnePlus 7 представят уже в следующем месяце.

Что известно о новинке. По слухам, новый смартфон получит большой 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ без отверстий и вырезов. Новинка будет работать на новом топовом чипсете Snapdragon 855 в паре с 6/8 или 10 ГБ оперативной памяти. За автономность будет отвечать батарея на 4000 мАч.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня
49619
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно OnePlus
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
7 апреля 22:04 Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
Яніна Ткачук 693
Как компания Apple смогла стать успешной
6 апреля 22:00 Как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк 269
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
3 апреля 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 1325
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
3 апреля 16:03 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 1331
Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
2 апреля 19:05 Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
586
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук