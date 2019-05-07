Ubisoft может выпустить игру о викингах – Assassin's Creed Ragnarok

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Assassin’s Creed Ragnarok: детали об игре
Assassin’s Creed Ragnarok: детали об игре / Фото из открытых источников

Еще в апреле в сети появились слухи о том, что компания Ubisoft готовит к выпуску игру Assassin's Creed о викингах. Недавно один из пользователей опубликовал скриншоты из новой игры, однако, как оказалось, не все так радужно, как ожидали геймеры.

Что известно об утечке? Как сообщает Wccftech, по данным информатора Assassin's Creed Ragnarok создавалась под кодовым названием Kingdom, однако позже Ubisoft переименовала ее в Ragnarok.

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Главный герой, по слухам, будет союзником легендарного конунга Рагнара Лодброка и побывает в Швеции, Великобритании, Дании, Норвегии и Финляндии. Кроме того, уже сейчас в планах есть DLC, которое забросит игроков в Исландию, а разработчики подумывают использовать мировое древо Иггдрасиль для путешествий по девяти мирам.

Геймплей. Инсайдер уверяет, что авторы будут использовать RPG-механики и уделят значительное внимание исследованию мира, а также вернут кооперативный режим и "Завоевание". В подтверждение своих слов виновник слива и опубликовал несколько скриншотов из Ragnarok.

 

 

Недостоверность информации. Однако, утечка об Assassin's Creed Ragnarok оказалась фейком. Пользователи Resetera заметили, что большая часть моделей, которые засветились на выложенных фото, крайне схожи с ассетами из магазина Unity.

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Теги: Техно Новости Техно Ubisoft Игры
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