Ubisoft запустила масштабную распродажу игр

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Ubisoft запустила масштабную распродажу игр
Ubisoft запустила масштабную распродажу игр / Unsplash

Летняя пора – настоящий марафон распродаж. Аттракцион скидок запустили в Epic Games Store и GOG, а вскоре к ним присоединится Steam. Студия Ubisoft также решила не оставаться в стороне приятных предложений для геймеров и запустила распродажу в своем собственном магазине.

Заметим, акции традиционно для компании приуроченные к E3 и охватывают все ведущие франшизы издательства.

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Сроки распродажи и предложения. В распродаже участвует 279 игр Ubisoft, включая DLC. Среди них есть как новинки, так и относительно старые тайтлы, а диапазон скидок варьируется между 20% и 80%. Аттракцион неслыханной щедрости продлится до 18 июня.

Со всеми скидками и предложениями компании можно ознакомиться на официальном сайте.

Анонс распродажи от Ubisoft – смотрите видео

Ubisoft на E3 2019. Напомним, что презентация Ubisoft на E3 2019 пройдет 10 июня в 23:00 по Киеву.

Ожидается, что компания покажет третий раздел хакерского боевика Watch Dogs, а также, возможно, поделится информацией о будущем серий Beyond Good and Evil, Rayman и Splinter Cell. Слухи о том, что новая часть последней находится в разработке, ходят уже достаточно давно.

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Теги: Техно Ubisoft Игры
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