Ученые сделали неожиданное открытие о продолжительности суток на Земле

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Сутки на Земле длились на 6 часов меньше
Сутки на Земле длились на 6 часов меньше / unsplash

Американские ученые обнаружили, что продолжительность земного дня связана с расстоянием от Земли до Луны. Таким образом им удалось обнаружить, что раньше сутки на Земле длились на 6 часов меньше, чем сейчас.

Сколько длились сутки на Земле? 1,5 миллиарда лет назад сутки на нашей планете длились около 18 часов. Тогда Месяц находился на 44 000 километров ближе к Земле, чем сейчас – это расстояние примерно равно длине экватора, сообщает PNAS.

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Что влияет на изменение продолжительности суток? Ученые изучили горные породы возрастом 90 миллионов лет и реконструировали процессы изменения климата в протерозое, который начался примерно 2,5 миллиарда лет назад и длился почти 2 миллиарда лет. Они обнаружили, что на движение Земли воздействуют и другие космические тела, в том числе Луна.

via GIPHY

Когда расстояние между Луной и Землей начало меняться, это сказалось и на вращении планеты вокруг своей оси, что отразилось на продолжительности земного дня и климате.

Когда Луна отдаляется, Земля замедляет свое вращение подобно фигуристу, который вытягивает руки,
– отметил руководитель исследования, профессор Стивен Майерс.

Спутник нашей планеты отдаляется от нее со скоростью 38 миллиметров в год. Поэтому дни на Земле будут и дальше становиться длиннее, но заметно это станет только через миллионы лет.

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Теги: Техно Космос Луна
Источник: Техно
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