Украинцы победили на Всемирной олимпиаде по робототехнике

Украинская команда заняла первое место на Всемирной Олимпиаде по робототехнике (WRO 2018), которая проходила в Таиланде. Это лучший результат украинцев за последние 10 лет.

Об этом пишет издание itc.ua.

Всего в World Robot Olympiad участвовали 486 команд из 63 стран мира. В том числе 7 команд были из Украины.

Первое место в студенческой категории (возраст участников 17-25 лет) заняли Алексей Ткаченко, Николай Серветник, Сергей Шелех, команда Banana Milkshake.

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Участники, которые представляли Украину на Олимпиаде, сначала соревновались в национальном отборе на STEM-фестивале ROBOTICA в Киеве.

Это лучший показатель украинцев за последние 10 лет

Что такое Всемирная олимпиада по робототехнике (World Robot Olympiad)?

Это соревнование в области программирования и конструирования роботов среди молодежи. Перед участниками стоит задача – за минимальное количество времени получить максимальное количество баллов, и решить техническую задачу с помощью сконструированного работа.

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