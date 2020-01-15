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Украинцы создали приложение Doublicat, которое переносит лицо на гифки: детали

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Украинское приложение Doublicat / Фото из свободных источников

Украинский стартап RefaceAI работает над мобильным приложением Doublicat. С помощью этого приложения пользователь получит возможность перенести свое лицо на гифку, заменив лицо героя из сериала или фильма.

Как сообщает AIN.UA, пока проект украинских разработчиков вышел на ProductHunt.

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Что известно о RefaceAI

Компанию основали Роман Могильный, Олесь Петрив и Ярослав Бойко в 2011 году, тогда она называлась Neocortext. Сначала команда занималась машинным обучением, от работы с семантикой текста до визуального контента. Теперь компания сосредоточилась на своей AI-технологии замены лиц.

Офис разработки RefaceAI находится в Киеве. Сейчас команда также закрывает раунд инвестиций.

Что известно о приложении Doublicat

В мобильном приложении можно создавать гифки из популярных фильмов, сериалов с собой в "главной роли". Для этого нужно сделать селфи и приложение само наложит фото на видео.

Как работает приложение Doublicat – смотрите видео

 

Сейчас в Doublicat имеет набор гифок, а также тесты "Кто ты?" из сериалов Friends, Sillicon Valley, Game of Thrones и фильмов Star Wars.

В отличие от других приложений для замены лиц, мы не используем CGI или 3D-моделирование. Наша технология основана только на искусственном интеллекте. В его основе лежит метод машинного обучения GAN (Generative Adversary Nets), благодаря ему гифки выглядят такими реалистичными,
– отметили представители компании.

Сотрудничество с другими компаниями

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Стартап уже работал с компаниями из индустрии развлечений, кино, рекламы. Например, их технология RefaceAI использовалась в "киноселфи" в приложении Multiplex: там можно было создавать свои фото в образе героев "Властелина колец", "Гарри Поттера", "Терминатор" и др.

Выход на ProductHunt

На ProductHunt команда вышла, чтобы провести таким образом публичный запуск проекта и рассказать о технологиях. До этого приложение было в публичном доступе для теста, пользователи за это время сделали около миллиона гифок.

Что такое ProductHunt?Это сайт, который позволяет пользователям делиться и находить новые продукты. Пользователи размещают свои продукты на сайте в форме ежедневного списка. Также работает система голосования и на сайтах Hacker News или Reddit. Продукты, получившие наибольшее количество баллов в течении дня поднимаются вверх дневного списка.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Искусственный интеллект Стартап Приложения Новости Техно Техно Интернет
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