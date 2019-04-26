Украинцы создали принтер, печатающий человеческие кости

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Украинцы создали принтер, печатающий человеческие кости
Украинцы создали принтер, печатающий человеческие кости

Украинский стартап Kwambio вместе с фондом WeFund Ventures выпустили 3D-принтер, который может печатать человеческие кости и органы. Проект получил название ADAM.

Как сообщил генеральный директор Kwambio и CEO проекта Владимир Усов, проект ADAM включает в себя несколько направлений. Информацию передает ain.ua.

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  1. Так, первое направление ADAM – это разработка технологии печати биологических костных структур с помощью 3D-печати.
  2. Второе направление – работа над запуском платформы, которая позволит создать свой виртуальный атлас тела с 3D-сканов, снимков КТ и МРТ. Платформа будет давать быстрый доступ к данным тела человека и даст возможность распечатать необходимую кость или орган для пациента в больнице.
  3. Третье направление – это создание вместе с партнерами двух новых биоматериалов: керамическое биостекло и модифицированный биополимер. Они будут использоваться для печати различных типов костей, а также, со временем, мягких тканей, сосудов и сложных органов.

Все материалы уже прошли тестирование в Швеции, сейчас они проходят доклинические исследования в Украине.

"ADAM – первая в мире возможность печатать органические кости. Наша цель – помочь людям спасти жизнь", – говорят разработчики.

Как работает проект ADAM

Что известно о Kwambio?
Это украинский стартап, работающий в Одессе. Он занимается производством 3D-принтеров и керамических деталей. Среди клиентов Kwambio – General Electric, Airbus и другие компании. Стартап даже сотрудничал с Tesla и NASA.

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Теги: Техно IT-бизнес
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