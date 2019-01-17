Украинская компания Allset будет сотрудничать с Google

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Украинская компания Allset будет сотрудничать с Google
Украинская компания Allset будет сотрудничать с Google / Eater Austin

Компания Allset объявила о начале сотрудничества с Google. Результатом этого станет появление в Google Maps всех ресторанов-партнеров Allset, в том числе свыше 1 700 заведений в 11 городах США.

Отметим, сейчас над технической разработкой продукта работают в Украине, у компании два офиса в Киеве и Сан-Франциско.

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Allset помогает ресторанам предоставлять высококлассный сервис и сократить время ожидания заказа. С его помощью посетитель может зарезервировать столик, заказать еду и оплатить сервис до прибытия в ресторан через мобильное приложение.

Сотрудничество с Google – это большая победа и большой вызов одновременно. В 2019 году мы ожидаем мощного органического роста клиентов и партнеров. А сотрудничество с Google только закрепит наши позиции на рынке и поможет приумножить их количество,
– подчеркнул СЕО Allset Стас Матвиенко.

Allset
Скриншоти из приложения Allset

Что известно о компании Allset? Компанию основали в 2015 году Стас Матвиенко и Анна Полищук. Уже сейчас среди партнеров Allset одни из крупнейших сетей ресторанов США: BJ’s Restaurant & Brewhouse, Buffalo Wild Wings, Bareburger, Pokéworks, Freshii, The Bean, Noon Mediterranean, by Chloe и другие. Приложение доступно в 11 американских городах, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и Хьюстон.

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Теги: Техно IT-бизнес Стартап Приложения Google
Источник: Техно
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