Украинская компания Sigma mobile запустила продажи нового смартфона X-treme PQ37

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X-treme PQ37: характеристики и цена
X-treme PQ37: характеристики и цена / itc.ua

Новый смартфон X-treme PQ37, выпущенный компанией Sigma mobile, поступил в продажу на украинском рынке. Устройство, как и другие смартфоны украинской компании, отличается надежной защитой.

Об этом сообщает itc.ua.

Так, X-treme PQ37 получил защиту от воды и ​​пороха по стандарту IP68. Несмотря на защищенный корпус новый смартфон относительно тонкий – 11,5 мм.

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По периметру корпус смартфона украшен резиновым ремнем, что обеспечивает дополнительную защиту от ударов. Также отпадает необходимость одевать чехол. Для фиксации компонентов внутри корпуса инженеры использовали титановую пластину, которая усиливает конструкцию и является дополнительным защитным фактором при падении.

На правой грани расположены клавиши регулировки громкости и активации экрана, а с левой стороны кнопка для активации камеры.

X-treme PQ37 получил 5,5-дюймовый HD-экран с разрешением 1280×640 пикселей и соотношением сторон 18:9. Экран устройства защищен стеклом Gorilla Glass 3.

Новинка работает на процессоре MediaTek Helio P23 (MT6763) с тактовой частотой 2,0 ГГц и графическим процессором Mali-G71. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ.

За автономность отвечает батарея емкостью 3600 мАч.

Sigma mobile X-treme PQ37

Sigma mobile X-treme PQ37 получил сверхпрочный дисплей

Основная камера имеет модуль Sony IMX135 с разрешением 13 Мп, фронтальная – Samsung 4H8 на 8 Мп. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Кроме того, смартфон имеет модуль NFC, что обеспечит бесконтактные платежи и коммуникации. Новый смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Рекомендованная стоимость X-treme PQ37 в Украине составляет 8444 гривен.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
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