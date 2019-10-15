Украинские дороги получат 4G-интернет: когда проект заработает

В Украине трассы международного и национального значения должны оборудовать сетью 4G. На исполнение этой задачи потребуется около 30 месяцев. Поэтому предварительно можно ожидать, что скоростной интернет на украинских дорогах заработает к осени 2022 года.

Об этом заявил глава Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации Александр Животовский, передает LIGA.net.

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Он также рассказал, что правительство выдвинет такое требование операторам мобильной связи в новых лицензиях – они должны обеспечить покрытием 4G национальные трассы за 48 месяцев (к 2025 году).

Как известно, крупнейшие мобильные операторы в Украине (Киевстар, Vodafone Ukraine, lifecell и Интертелеком) должны получить новые 4G-лицензий в марте 2020 года. Они должны обеспечить покрытие 4G-сетью 90% населения Украины.

Что такое 4G?

Это 4 поколения мобильной связи. Эта технология позволяет осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с. Для украинцев новое поколение интернета стало доступно с марта 2018 года.



Сейчас в мире активно работают над внедрением 5G-сети. Система работает в некоторых городах Европы и США, но в большинстве случаев речь идет о тестовом режиме.

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