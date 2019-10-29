Украинский стартап по переработке пластика Greenbin.app получил 45 тысяч евро инвестиций

Украинский стартап Greenbin.app получил 45 тысяч евро инвестиций. Главная цель приложения, созданного украинцами Дмитрием Кухаревым и Еленой Сидоренко, помочь в переработке пластиковых отходов.

Что известно о Greenbin.app? Это мобильное приложение для возврата пластиковой упаковки взамен на вознаграждение. Сейчас Greenbin.app доступен только на Android-устройствах в раннем доступе, однако разработчики готовят версию для iOS, сообщает ain.ua.

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Как это работает? Для того, чтобы воспользоваться приложением, необходимо отсканировать QR-код на бутылке, оставить ее на ближайшей локации (согласно предложенным на карте) и дождаться верификации.

После проверки, пользователи получат баллы и в дальнейшем смогут обменять их на другие товары и услуги, к примеру билеты в кино.



Чтобы воспользоваться приложением нужно отсканировать код на бутылке

Главные цели разработки. Команда разработчиков называет свой проект "Google Analytics для отходов". Приложение призвано помочь производителям достичь норм по сбору и переработке пластиковой тары. К концу 2025 года в ЕС они должны составлять 77%, а к 2029 году – 90%.

Появится ли в Украине? Согласно условиям инвестирования, проект запускают на территории Польши. Однако ранее проект тестировали и в Украине. Greenbin.app сотрудничала со станцией "Украина без мусора". Сейчас команда ведет переговоры с одним из крупнейших производителей упаковки в стране.

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