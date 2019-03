В Apple наконец сообщили название своего нового видеосервиса

До весенней презентации Apple осталось всего несколько дней, а что же представят купертиновцы, не было известно. Вернее, мы знали что покажут – видеостриминговый сервис, но его имя держали в тайне.

Ресурс Slashleaks, ссылаясь на собственные источники, опубликовал название этого нового сервиса. Его назвали Front Row.

Это что такое? Как уже было сказано, это стриминговый сервис, на котором можно будет увидеть сериалы и фильмы собственного производства Apple.

Будет представлено по меньшей мере 11 шоу, фильмов и сериалов. Их съемки уже завершены, или находятся на финальной стадии.

В частности, Apple выпустит триллер Are You Sleeping ( "Ты спишь?"), Dickinson ("Дикинсон"), For All Mankind ( "Для всего челевечества 2) от автора научной фантастики Рональда Д. Мура, а также неназванный сериал Чарли Дэя и Роба МакЕлхенни.

Когда представят. Презентация должна состояться 25 марта. Мероприятие стартует в 19:00 по Киеву. Кстати, Техно 24 будет проводить онлайн-трансляцию этой презентации. Поэтому следите за нашим разделом, чтобы ничего не пропустить.

