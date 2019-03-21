В Apple наконец сообщили название своего нового видеосервиса

27 Читати новину українською
Презентация Apple запланирована на 25 марта
Презентация Apple запланирована на 25 марта / www.macworld.com

До весенней презентации Apple осталось всего несколько дней, а что же представят купертиновцы, не было известно. Вернее, мы знали что покажут – видеостриминговый сервис, но его имя держали в тайне.

Ресурс Slashleaks, ссылаясь на собственные источники, опубликовал название этого нового сервиса. Его назвали Front Row.

Читайте также: Apple AirPods 2: компания представила новое поколение беспроводных наушников

Это что такое? Как уже было сказано, это стриминговый сервис, на котором можно будет увидеть сериалы и фильмы собственного производства Apple.

Будет представлено по меньшей мере 11 шоу, фильмов и сериалов. Их съемки уже завершены, или находятся на финальной стадии.

В частности, Apple выпустит триллер Are You Sleeping ( "Ты спишь?"), Dickinson ("Дикинсон"), For All Mankind ( "Для всего челевечества 2) от автора научной фантастики Рональда Д. Мура, а также неназванный сериал Чарли Дэя и Роба МакЕлхенни.

Когда представят. Презентация должна состояться 25 марта. Мероприятие стартует в 19:00 по Киеву. Кстати, Техно 24 будет проводить онлайн-трансляцию этой презентации. Поэтому следите за нашим разделом, чтобы ничего не пропустить.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
сегодня
8460
Теги: Техно Новости Техно Apple IT-бизнес
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
20 марта 20:30 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
Марія Бондар 132
Сколько новые Apple iPad mini и iPad Air стоят в Украине: цены
19 марта 21:12 Сколько новые Apple iPad mini и iPad Air стоят в Украине: цены
166
Xiaomi Redmi 7 уже можно купить в Украине: цена бюджетного смартфона
19 марта 20:04 Xiaomi Redmi 7 уже можно купить в Украине: цена бюджетного смартфона
1922
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
18 марта 21:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
241
Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
15 марта 14:11 Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
274
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук