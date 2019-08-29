В Bluetooth обнаружили уязвимость: чем рискуют пользователи

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В Bluetooth обнаружили уязвимость
В Bluetooth обнаружили уязвимость / unsplash

Организация по стандартизации технологии Bluetooth сообщила об обнаруженной уязвимости в протоколе шифрования популярного стандарта. С помощью этой "дыры" злоумышленник может получить доступ к информации на устройстве и перехватить трафик, которым обмениваются устройства между собой.

Как происходит взлом? При согласовании ключа в момент соединения, устройства обмениваются буквенно-цифровой комбинацией для установления соединения, сообщает Gizchina.

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Именно в этот момент хакер может перехватить ключ и сделать его коротким, что позволит провести атаку методом перебора. Получив доступ к установленному подключению, взломщик способен полностью контролировать трафик, передаваемый между устройствами.

Для проведения подобной атаки необходимо придерживаться нескольких условий: злоумышленник должен находиться в радиусе действия установленного соединения, а оба атакованных гаджета должны использовать Bluetooth BR / EDR, при этом уязвимость будет затрагивать каждое из устройств.

via GIPHY

 

Решение проблемы. После обнаружения недостатка стандарта исследователи проверили 16 моделей популярных беспроводных контроллеров – все они оказались уязвимыми к подобному виду взлома. Связано это с тем, что в спецификации Bluetooth отсутствует требование к минимальной длине ключа.

Крупные производители уже успели выпустить обновления, которые устраняют проблемы. Потребителям остается лишь установить соответствующие патчи на уязвимые устройства с Bluetooth.

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Теги: Техно Кибербезопасность Хакерская атака хакеры Новости Техно Интернет
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