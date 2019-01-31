В Facebook признались, что шпионят за подростками: детали

43 Читати новину українською
В Facebook признались, что шпионят за подростками
В Facebook признались, что шпионят за подростками / TechCrunch

Компания Facebook в течение последних трех лет набирает добровольцев, которые готовы предоставить полный доступ к своим данным на смартфонах. Кроме того, компания предлагает за такое сотрудничество регулярное денежное вознаграждение.

Facebook официально подтвердила журналистам TechCrunch существование вышеупомянутой исследовательской программы.

Читайте также: Мобильная версия Gmail меняет внешний вид фото

Как Facebook получает данные пользователей? В ее рамках молодым людям в возрасте от 13 до 25 лет предлагается установить на их устройство под управлением iOS или Android приложение Facebook Research. Он спрашивает установку кастомного сертификата прав суперпользователя, что дает Facebook просматривать личные сообщения, электронные письма, активность в интернете и другую информацию.

Программа также просит делать и пересылать скриншоты из истории заказов на Amazon. За все это Facebook платит участникам программы по 20 долларов в месяц.

Facebook Research

Facebook Research собирает данные пользователей

Для чего Facebook собирает данные пользователей? Полученные таким образом данные являются чрезвычайно ценными для Facebook. Путем их анализа компания находит сервисы-конкуренты, чтобы впоследствии скопировать их фишки для внедрения новых функций в свои приложения. Одним из ярких примеров стал запуск "историй" в Instagram для конкуренции с Snapchat. Нередко компания получает амбициозные проекты.

Другие попытки Facebook следить за пользователями. Отметим, что Facebook уже давно практикует подобный сбор данных. Ранее для этих целей она использовала VPN-клиент Onavo Protect от одноименной израильской компании, которую корпорация приобрела в 2013 году. При использовании приложения вся интернет-активность клиентов передавалась социальной сети. В 2018 году приложение все же удалили из App Store, когда Apple выявила нарушения правил сбора данных.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет Кибербезопасность Facebook
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
30 января 21:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 518
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
29 января 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
449
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 474
Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
28 января 20:02 Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
356
День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
28 января 14:02 День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3474
Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
27 января 20:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1796
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук