В игру Metro: Exodus добавили украинский язык: детали обновления

5 Читати новину українською
В игру Metro: Exodus добавили украинский язык
В игру Metro: Exodus добавили украинский язык / Фото из свободных источников

Украинская студия 4A Games выпустила масштабное обновление для постапокалиптического шутера Metro: Exodus, которое получило название Ranger. В нем добавили режим "Новая игра+", поддержку контроллеров DualShock и Steam Controller для PC, а также провели много улучшений производительности.

Какие обновления принесет патч Ranger? Как сообщает Overclockers, отдельно разработчики отмечают введение полной украинской локализации (озвучка и субтитры) для Metro: Exodus, тем самым сделан основной акцент на корнях студии.

Читайте также: Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума

Кроме того, в новом патче в очередной раз улучшили работу технологий DirectX RayTracing и Deep Learning Super Sampling (DLSS) для видеокарт NVIDIA RTX.

Напомним, Metro: Exodus в первые дни после релиза подвергалась критике из-за излишнее "замыливание" картинки при активации DLSS и других проблем с новыми технологиями. К чести разработчиков, они быстро исправили ситуацию и продолжают дорабатывать свой продукт с течением времени.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Дата выхода. Патч Ranger будет автоматически загружен в клиентах Steam и Epic Games Store при очередном запуске игры.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 26 марта: загранпаспорта России для украинцев, Зайцева обжаловала приговор суда
сегодня
2818
Теги: 4A Games Новости Техно Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
130
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
25 марта 19:46 Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
188
Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
25 марта 18:56 Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
613
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
24 марта 22:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
329
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
24 марта 18:03 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
Марія Бондар 263
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук