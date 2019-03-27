В игру Metro: Exodus добавили украинский язык: детали обновления

Украинская студия 4A Games выпустила масштабное обновление для постапокалиптического шутера Metro: Exodus, которое получило название Ranger. В нем добавили режим "Новая игра+", поддержку контроллеров DualShock и Steam Controller для PC, а также провели много улучшений производительности.

Какие обновления принесет патч Ranger? Как сообщает Overclockers, отдельно разработчики отмечают введение полной украинской локализации (озвучка и субтитры) для Metro: Exodus, тем самым сделан основной акцент на корнях студии.

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Кроме того, в новом патче в очередной раз улучшили работу технологий DirectX RayTracing и Deep Learning Super Sampling (DLSS) для видеокарт NVIDIA RTX.

Напомним, Metro: Exodus в первые дни после релиза подвергалась критике из-за излишнее "замыливание" картинки при активации DLSS и других проблем с новыми технологиями. К чести разработчиков, они быстро исправили ситуацию и продолжают дорабатывать свой продукт с течением времени.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Дата выхода. Патч Ranger будет автоматически загружен в клиентах Steam и Epic Games Store при очередном запуске игры.

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