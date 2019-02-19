В Индии создали очень доступные беспроводные наушники

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В Индии создали очень доступные беспроводные наушники
В Индии создали очень доступные беспроводные наушники / gizchina.com

Индийский производитель Boat представил свои беспроводные наушники Airdopes 211. Новинка оснащена сенсорными кнопками для регулировки уровня громкости и воспроизведения.

Gizchina сообщает, что наушники воспроизводят звук в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Новинка обладает защитой от воды и пыли с уровнем защиты IPX4. То есть это означает, что капли воды наушникам не страшны, но они не являются полностью водонепроницаемыми.

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Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 45 мач – этого достаточно для 2,5 часов прослушивания музыки. Футляр для хранения и зарядки оснащен аккумулятором емкостью 450 мач.

Цена вопроса. Airdopes 211 от Boat оценены в 35 долларов (около тысячи гривен).

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Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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