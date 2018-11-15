В iOS 12.1 обнаружили опасную уязвимость

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В iOS 12.1 обнаружили опасную уязвимость
В iOS 12.1 обнаружили опасную уязвимость / Фото из свободных источников

Двое профессиональных хакеров обнаружили уязвимость, которая позволяет восстановить ранее удаленные фото и файлы в iOS. За выявленные пробелы специалисты по безопасности получили вознаграждение 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает Forbes.

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Ричард Чжу и Амато Кама объединились в команду Fluoroacetate на соревновании по безопасности Mobile Pwn2Own. Они атаковали iPhone X с установленной свежей версией iOS 12.1, используя уязвимость в браузере Safari. Сами они использовали физический доступ к устройству, но убеждены, что то же самое можно сделать и через "вредную" точку доступа Wi-Fi.

Річард Чжу
Эксперт по безопасности Ричард Чжу

Как оказалось, удаленные фотографии оставались на накопителе. Когда пользователь удаляет фото с iPhone X, система обычно предупреждает, что эта фотография будет удалена с iCloud Photos на всех устройствах пользователя. После такого удаления фото можно найти в папке "недавно удаленные" и потом их можно восстановить или удалить окончательно, а не ждать их исчезновения до 40 дней.

Так вот хакеры нашли способ восстановить эти фото, которые якобы исчезли окончательно из "недавно удаленных" с помощью уязвимости в JIT-компиляторе.

По правилам соревнования Apple уже проинформирована о найденной "дыре" в безопасности, но пока она не исправлена.

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Теги: Техно Интернет Кибербезопасность iPhone Apple iOS
Источник: Техно
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