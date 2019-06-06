В iOS 13 обнаружили интересную неанонсированную функцию: детали

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В iOS 13 обнаружили интересную неанонсированную функцию
В iOS 13 обнаружили интересную неанонсированную функцию / Фото из открытых источников

Во время презентации операционной системы iOS 13 на WWDC 2019 компания Apple рассказала о многих новых функциях, однако большому количеству нововведений все же не уделили внимание. Среди них – новое меню регулировки громкости, возможность блокирования входящих звонков от неизвестных номеров и разумное управление энергопотреблением.

Последняя функция вызывает ряд вопросов, так как напрямую влияет на автономность устройств, сообщает Cultofmac.

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Что известно о новой функции? На официальном сайте Apple представлен полный список новшеств iOS 13. Внимательные пользователи обнаружили в нем функцию оптимизации заряда. Согласно описанию, опция помогает замедлить деградацию аккумулятора, сокращая время, когда iPhone находится в полностью заряженном состоянии.

Система анализирует, как человек ежедневно заряжает и использует смартфон – и ограничивает зарядку аккумулятора до 80%. Если же технология "поймет", что владельцу гаджета недостаточно 80% для комфортного использования смартфона, тогда ограничение будет увеличено.

via GIPHY

Как это повлияет на пользователей? Это означает, что автономность iPhone от одного заряда должна уменьшиться, но зато аккумулятор в течение времени будет сохранять свою емкость. Пока не ясно, получится ли отключить эту функцию.

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Теги: Техно Новости Техно iOS iPhone Apple Смартфоны
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