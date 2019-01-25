В Киеве презентовали промышленный дрон: где он пригодится

Новый промышленный дрон Mavic 2 Enterprise Dual официально представили в Киеве. В основе разработки лежит одна из самых популярных моделей - Mavic 2, оснащенная двумя камерами: тепловизорной и визуальной.

Как рассказали организаторы, дрон Mavic 2 Enterprise Dual получил 4K-сенсор для захвата видимого света, а также датчик FLIR для захвата тепловых данных. Поэтому они могут обеспечить полет дрона ночью во время сложных условияй видимости (туман, дым и т.п.).

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Mavic 2 Enterprise Dual представили 23 января

Где пригодится Mavic 2 Enterprise Dual? Благодаря наличию двух камер дрон может одновременно измерять температуру и предоставлять данные для эффективного составления отчетов и анализа.

Основными сферами применения этого аппарата являются поисково-спасательные операции, тушение пожаров, правопорядок, чрезвычайные ситуации, инспекции линий электропередач, мостов и вышек.

Дрон пригодится при поисково-спасательных операциях​

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