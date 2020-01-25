В космосе впервые испекли печенье: впечатляющее видео

В космосе впервые испекли печенье. Необычный эксперимент устроили на международной космической станции.

Для этого в ноябре на орбиту доставили инновационную печь, в которой можно готовить в условиях невесомости. Эксперимент проводили в декабре, пишет BCC.

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Первая порция печенья, которую держали в печке 30 минут, вышла сырой. Тогда космонавты оставили тесто печься на два часа, и результат был сопоставим с тем, который получают на земной кухне.



Космическое печенье

Впрочем экипаж не попробовал десерт. Потому что его отправили на Землю для исследования.

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj — Christina H Koch (@Astro_Christina) December 26, 2019

В NASA и в дальнейшем планируют проводить эксперименты с приготовлением пищи в условиях невесомости. Ведь это может помочь при колонизации Луны или Марса. Пока же космонавты в ракете только подогревают уже приготовленные для них на Земле блюда, просто разводя концентраты горячей водой.

Люди планируют путешествовать в космосе много месяцев. Это может быть шесть месяцев, 12 или даже 18, чтобы добраться например до Марса. Это не очень классно есть пищу, выжимая ее из тюбиков,

– подчеркнул профессор Научно-исследовательского института Джорджии.

Видео: в космосе испекли печенье

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