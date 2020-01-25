В космосе впервые испекли печенье: впечатляющее видео
В космосе впервые испекли печенье. Необычный эксперимент устроили на международной космической станции.
Для этого в ноябре на орбиту доставили инновационную печь, в которой можно готовить в условиях невесомости. Эксперимент проводили в декабре, пишет BCC.
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Первая порция печенья, которую держали в печке 30 минут, вышла сырой. Тогда космонавты оставили тесто печься на два часа, и результат был сопоставим с тем, который получают на земной кухне.
Космическое печенье
Впрочем экипаж не попробовал десерт. Потому что его отправили на Землю для исследования.
В NASA и в дальнейшем планируют проводить эксперименты с приготовлением пищи в условиях невесомости. Ведь это может помочь при колонизации Луны или Марса. Пока же космонавты в ракете только подогревают уже приготовленные для них на Земле блюда, просто разводя концентраты горячей водой.
Люди планируют путешествовать в космосе много месяцев. Это может быть шесть месяцев, 12 или даже 18, чтобы добраться например до Марса. Это не очень классно есть пищу, выжимая ее из тюбиков,
– подчеркнул профессор Научно-исследовательского института Джорджии.
Видео: в космосе испекли печенье
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