В магазине PlayStation Store стартовало 5 масштабных распродаж

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В магазине PlayStation Store стартовало 5 масштабных распродаж
В магазине PlayStation Store стартовало 5 масштабных распродаж / unsplash

Магазины цифровой дистрибуции для консолей не пользуются в Украине такой же популярностью, как к примеру Steam или Epic Games Store, ведь тайтлы там стоят не мало. Однако, теперь у владельцев PlayStation 4 появилась возможность получить популярные игры по очень приятной скидке: в цифровом магазине PSN стартовало 5 распродаж.

Первые две акции называются "Игры до 400 гривен" и "Игры до 650 гривен". В них вошли тайтлы бюджетной ценовой категории, которые получили дополнительные скидки. Распродажи продлятся две недели и закончатся 29 мая.

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Еще одна акция получила название "Майские скидки" и предлагает солидные, но не самые свежие игры. Закупиться на ней можно будет до 30 мая.

Список уцененных тайтлов крайне велик. Так, обычное издание Just Cause 4 можно урвать за 1 049 гривен, The Witcher 3 – по 299 гривен, Sniper Elite 4 – за 499 гривен, а Assassin's Creed: Origins Dluxe Edition – за 789 гривен.

Кроме того, по сниженным ценам можно приобрести различные DLC в рамках дисконтной программы "Скидки на дополнения", которая продлится до 30 мая, а также игры, которые не вышли на физических носителях, в категории "Только цифровые версии", что можно будет сделать до 13 июня.

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Теги: Новости Техно Техно Игры Цены PlayStation
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